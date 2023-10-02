Почесну відзнаку “За оборону Миколаєва” вручатимуть військовим і цивільним, які у перші місяці повномасштабного російського вторгнення зробили вагомий внесок у захист міста.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Телеграм-каналі.

Медаль заснована розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича на знак вшанування подвигу людей, які стали на захист Миколаєва.

“У перші дні повномасштабного вторгнення Миколаїв став міцною фортецею і тим каменем, об який росіяни зламали зуби і не змогли пройти далі. Це заслуга військових і правоохоронців, які боронили наше місто, медиків і надзвичайників, які рятували наших захисників і мирних жителів, волонтерів, які розгорнули перші штаби допомоги, та комунальників, які будували навколо міста фортифікаційні споруди. Ми знаємо всіх цих людей, вони заслуговують на цю нагороду і, головне, вдячність від кожного жителя Миколаєва”, - прокоментував подію Олександр Сєнкевич.

Перші нагороди “За оборону Миколава” вручили до Дня захисників і захисниць України.

Серед тих, хто отримав медаль, - генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною міста у вирішальні тижні, та більше 40 військовослужбовців, які брали участь у боях за Миколаїв. Також медаллю були нагороджені комунальники, лікарі, рятувальники, волонтери. Крім того, відзнаки передали сім'ям полеглих захисників.

Як повідомив мер Сєнкевич, 1 жовтня вручили 56 медалей.

“Ще близько 30 осіб не змогли особисто приїхати на нагородження, адже перебувають на передовій. Ми їм обов’язково передамо ці медалі. Також хочу наголосити, що це було перше урочисте нагородження. Тих людей, які обороняли місто, набагато більше. Ми їх усіх обов’язково відзначимо!”, - додав мер.

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