55 осіб отримали нагороди за мужність і високі бойові досягнення у захисті України.

Голова СБУ Василь Малюк вручив співробітникам Служби безпеки 55 державних нагород за мужність і високі бойові досягнення у захисті України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужбі.

Серед нагороджених є бійці, які служать у найгарячіших точках війни та проводять унікальні операції зі знищення ворога.

“Виконані вами бойові завдання – це черговий доказ того, що для спецслужби немає недосяжних цілей. СБУ однаково ефективно працює і над знищенням ворога на передовій, і над очищенням країни зсередини. Вдячний вам за роботу і за внесок у спільну Перемогу!”, – зазначив Малюк.

Голова СБУ відзначив, що окремі спецоперації мають не лише тактичне значення на конкретній ділянці фронту, а змінюють загальну картину війни.

“І хоча деталі цих операцій залишатимуться невідомими широкому загалу щонайменше до Перемоги, усі українці бачать результати нашої роботи”, − підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 132 українських військовослужбовців, серед яких 92 – посмертно. Нагороди присвоєно “за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку”. Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”.