Боррель: ЄС підтримуватиме Україну в довгостороковій перспективі

Європейський союз готовий взяти на себе безпекові зобов'язання щодо України в довготривалі переспективі.

ЄС готовий взяти на себе безпекові зобов'язання щодо України, і тим самим продемонструвати, що ми підтримуватимемо її в довготерміновій перспективі, що ми хочемо протидіяти дестабілізаційних діяльності Кремля. Про це сьогодні в Києві під час пресконференції за підсумками виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель

"Я запропонував нову двосторонню багаторічну програму в межах фонду підтримки миру ЄС. Ми пропонуємо протягом найближчих пʼяти років виділити 5 млрд євро. Хочеться сподіватися, що до кінця цього року ми дійдемо згоди і ухвалимо рішення щодо перегляду багаторічної фінансової порами", – зазначив Жозеп Боррель.

Також він зазначив, що ЄС продовжує надавати допомогу у підготовці українських військових.

"Зараз мета – навчити 40 тис. українських солдатів протягом найближчих місяців. Сюди ж входить спеціалізоване навчання для пілотів винищувачів", - зазначив голова європейської дипломатії.

Також в ЄС планують зміцнити співпрацю між європейською і українською оборонною промисловістю.

"Ми надалі працюватимемо за напрямами кібербезпеки, захисту від гібридних загроз, серед яких дезінформації, та напрацювання спільної стратегії в комунікаційній сфері. Також дуже важливо розвивати підтримку за напрямом розмінування, протимінної діяльності. Це ключова умова для економічного відновлення України та відбудови держави", - додав Боррель .

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається зустріч Міністрів закордонних справ ЄС.