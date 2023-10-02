Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаПолітика

Боррель: ЄС підтримуватиме Україну в довгостороковій перспективі

Європейський союз готовий взяти на себе безпекові зобов'язання щодо України в довготривалі переспективі.

Боррель: ЄС підтримуватиме Україну в довгостороковій перспективі

ЄС готовий взяти на себе безпекові зобов'язання щодо України, і тим самим продемонструвати, що ми підтримуватимемо її в довготерміновій перспективі, що ми хочемо протидіяти дестабілізаційних діяльності Кремля. Про це сьогодні в Києві під час пресконференції за підсумками виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель

"Я запропонував нову двосторонню багаторічну програму в межах фонду підтримки миру ЄС. Ми пропонуємо протягом найближчих пʼяти років виділити 5 млрд євро. Хочеться сподіватися, що до кінця цього року ми дійдемо згоди і ухвалимо рішення щодо перегляду багаторічної фінансової порами", – зазначив Жозеп Боррель. 

Також він зазначив, що ЄС продовжує надавати допомогу у підготовці українських військових. 

"Зараз мета – навчити 40 тис. українських солдатів протягом найближчих місяців. Сюди ж входить спеціалізоване навчання для пілотів винищувачів", - зазначив голова європейської дипломатії. 

Також в ЄС планують зміцнити співпрацю між європейською і українською оборонною промисловістю.

"Ми надалі працюватимемо за напрямами кібербезпеки, захисту від гібридних загроз, серед яких дезінформації, та напрацювання спільної стратегії в комунікаційній сфері. Також дуже важливо розвивати підтримку за напрямом розмінування, протимінної діяльності. Це ключова умова для економічного відновлення України та відбудови держави", - додав Боррель .

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається зустріч Міністрів закордонних справ ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies