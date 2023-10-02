Ігор Ліскі про майбутнє Донбасу: “Справедливість. Безпека. Технології”

При цьому бізнесмен представив своє бачення того, які процеси мають відбуватися на деокупованих територіях Донеччини і Луганщини після їх звільнення.

Влада, законодавці й суспільство повинні розробити чітке бачення майбутнього тимчасово окупованих територій після звільнення. Щоб однозначно розуміти, яким буде відновлення, якою – справедливість. Про це під час панельної дискусії “Майбутнє українського Донбасу” в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” заявив голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі.

Фото: Макс Требухов

Закон і справедливість

Перше, що має повернутися на звільненні території, – закон, говорить Ігор Ліскі. “Закон не каральний, а справедливий. За логікою, усі, хто катував українців, хто знущався з людей, убивав, мають зазнати справедливого покарання. Із законом повертається віра в державу і віра в майбутнє”, – додає він. Але й при цьому, зазначив, багато хто в окупації є заручником й інколи просто не має іншого вибору.

“Коли наступить справедливість, у майбутнє ми маємо крокувати через прощення. Це дуже складне питання, але маємо пам'ятати, що ми європейська цивілізація і милосердя – це цінність, яка нам притаманна”, – вважає Ігор Ліскі.

Визначеність у цих питаннях, на його думку, дає розуміння, у якій країні хочемо жити і пропонуємо тим людям, яких повертатимемо.

“Маємо прямо показати, чого прагнемо. Справедливість – ось така. Закон – такий. Україна буде отакою. Із цим ви будете українцями. Тоді не буде ніяких лякливих історій від окупантів, мовляв, прийдуть українці (на деокуповані території. – Ред.), усіх виріжуть, тому беріть зброю і йдіть на фронт. І в цій новій Україні буде місце для тих, хто не бере зброї для рук. Тоді і повернення буде легшим. Меншою кров'ю, меншими життями”, – вважає бізнесмен.

Безпека

“Моє бачення – два великі українські військові корпуси (на території Донецької і Луганської областей). По-перше, це фактор безпеки і віри в майбутнє. По-друге, сучасна армія – це великі роботодавці. Якщо там будуть два корпуси по 20-50 тисяч з нашою реформою децентралізації – це великі роботодавці”, – зазначає Ігор Ліскі й додає, що бачить також на цій території іноземну військову базу.

“Я був би не проти, якби в Маріуполі була ще й, наприклад, британська військового база. З одного боку, вона забезпечувала б безпеку морського шляху через Азовське море, з іншого – теж була б гарантом майбутнього миру”, – каже бізнесмен.

Відновлювати чи будувати нове і де?

Після повернення закону і порядку до Луганська і Донецька повернеться місцевий бізнес, вважає Ігор Ліскі, який сам родом з Луганська.

“Гадаю, що великі інвестиції не підуть одразу до Луганської і Донецької областей. Але якщо місцевий бізнес почне свої проєкти… Дуже вірю, що багато лугансько-донецьких патріотів можуть повернутися і вкладати кошти. Я маю якийсь сентимент, я точно щось побудував би”, – говорить бізнесмен.

Фото: Макс Требухов

Щодо економічного профілю регіону: голова наглядової ради EFI Group не вважає доцільним відбудовувати шахти. Пропонує на найближчі 10–15 років залишити десяток перспективних, щоб забезпечити роботою шахтарів, які лишилися.

“Щоб просто зібрати людей і дати їм роботу. Бо перевчити шахтарів шити, наприклад, у цеху – надскладний процес. Це дуже специфічна історія. Однак є побоювання, чи багато шахтарів залишилося на тимчасово окупованих територіях. Одна з причин, чому окупанти закривають шахти, – щоб загнати шахтарів до лав своєї армії”, – зазначив Ліскі.

Також він проти відбудови неефективних підприємств.

“У першу чергу треба створити сучасні робочі місця, щоб людям було де працювати. Уже зараз треба думати про зелену металургію, про сучасну енергетику. На півночі Луганської і Донецької областей багато сільського господарства. Його слід модернізувати, дати нові технології, новий логістичний вихід через чорноморські українські порти. І це буде початок”, – вважає бізнесмен.

Однак перш ніж розробляти плани побудови нових підприємств, на думку Ліскі, слід враховувати три фактори:

● Люди

“Не розкажу великої таємниці, що зараз українці набагато вимогливіші до якості життя. Уже не вдасться просто загнати людей на Донбас, перевезти в Україну, як це було раніше в Радянському Союзі, де погано було скрізь, а там платили трошки більші зарплати, то всі поїхали працювати на шахтах. Зараз привезти людей набагато складніше, тому орієнтуватися треба на людей, які є там. А якщо все ж привозити українців з інших населених пунктів, це будуть значно більші зарплати і якість життя”, – вважає голова наглядової ради EFI Group.

● Інфраструктура і умови життя

Щоб повернути українців з-за кордону і не у Львів, треба, щоб поруч з їхнім домом були садочок, школа, парк і ще “купа речей, у які зараз навіть важко повірити”, говорить Ігор Ліскі. Тому надважлива допомога західних партнерів у відновленні чи побудові великої інфраструктури.

● Конкурентне виробництво

Це те, що забезпечує розвиток. “Український шлях – це конкуренція на європейському, американському, світовому рівні”, – переконаний бізнесмен. Тому треба дивитися, що із залученням нових технологій можна побудувати на Донеччині і Луганщині, де будуть працювати люди з вищою освітою, з інженерним складом. Бажано, щоб поруч були закладати освіти, які підсилювали б бізнес кадрами.

“Це надскладний процес. Але це все треба проєктувати – на рівні держави, бізнесу і західних партнерів. Розуміння того, яку Україну ми хочемо будувати, об’єднуватиме. Бо часто нас роз’єднують вкиди ворогів. Майбутнє України – з українським Донбасом, з Кримом, у складі Європейського Союзу, НАТО, з новими проєктами, з новою якістю життя, з новою освітою – ось що надихатиме. І я впевнений, що ті, хто перебуває в окупації вже вісім-дев’ять років, теж хочуть для своїх дітей іншого майбутнього. Не того, яке є зараз – із беззаконням, з несправедливістю і безнадією. Цю історію треба перегорнути”, – резюмує бізнесмен.