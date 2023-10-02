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Україна виконає рекомендації, озвучені Єврокомісією для відкриття переговорів про членство в ЄС, – Кулеба

"Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно та прозоро".

Україна виконає рекомендації, озвучені Єврокомісією для відкриття переговорів про членство в ЄС, – Кулеба
Фото: Олександр Демченко

Україна виконає всі рекомендації, які були озвучені Єврокомісією для відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку.

"Сьогоднішнє засідання було, зокрема, і про набуття Україною членства в Євросоюзі. Щодо цього питання за столом (серед глав МЗС країн ЄС) відчувався консенсус. Питання лише часу, і всі – Україна та європейська сторона – налаштовані рухатися вперед з максимальною швидкістю з урахуванням всіх реформ, які проводила, проводить і буде проводити Україна", – заявив міністр.

За словами Кулеби, "сьогодні ключовий сигнал з цього приводу полягав у тому, що ми виконаємо усі рекомендації, які були озвучені Єврокомісією, для відкриття переговорів про членство".

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"Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, що не буде висунено якихось додаткових вимог. Атмосфера на цьому засіданні засвідчила, що у нас є взаєморозуміння з ЄС з цього приводу", – зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається за межами блоку.

Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня. Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що реалістичним терміном вступу нашої держави до ЄС є 2030 рік.

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