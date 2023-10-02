Україна виконає рекомендації, озвучені Єврокомісією для відкриття переговорів про членство в ЄС, – Кулеба

"Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно та прозоро".

Україна виконає всі рекомендації, які були озвучені Єврокомісією для відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку.

"Сьогоднішнє засідання було, зокрема, і про набуття Україною членства в Євросоюзі. Щодо цього питання за столом (серед глав МЗС країн ЄС) відчувався консенсус. Питання лише часу, і всі – Україна та європейська сторона – налаштовані рухатися вперед з максимальною швидкістю з урахуванням всіх реформ, які проводила, проводить і буде проводити Україна", – заявив міністр.

За словами Кулеби, "сьогодні ключовий сигнал з цього приводу полягав у тому, що ми виконаємо усі рекомендації, які були озвучені Єврокомісією, для відкриття переговорів про членство".

"Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, що не буде висунено якихось додаткових вимог. Атмосфера на цьому засіданні засвідчила, що у нас є взаєморозуміння з ЄС з цього приводу", – зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається за межами блоку.

Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня. Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що реалістичним терміном вступу нашої держави до ЄС є 2030 рік.