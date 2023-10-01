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Порошенко у Вісбі: зараз слушний час для постачання Україні безпілотників, винищувачів і систем радіоелектронної боротьби

Політик закликав об'єднатися. 

Порошенко у Вісбі: зараз слушний час для постачання Україні безпілотників, винищувачів і систем радіоелектронної боротьби
Фото: Європейська солідарність

Петро Порошенко під час виступу на безпековій конференції у шведському Вісбі вкотре закликав союзників підтримувати Україну до Перемоги над агресором. Про це йдеться на сайті партії "Європейська солідарність".

На його думку, найголовніша умова – це зброя. Зокрема, авіація.

"Бо якщо не знищити путіна – це означатиме нескінченну історію війни. Але якщо у нас є зброя, ми можемо здобути перемогу. В Україні ніхто не сумнівається, що перемога буде разом з нами. А для цього потрібно кілька передумов", – вважає Порошенко.

"Пункт номер один – зброя. Зброя вчасно. Бо росіяни теж вчаться воювати. російська армія 18 місяців тому і російська армія зараз – це зовсім інша армія. А 18 місяців тому танки і БТР могли змінити ситуацію", – сказав він. 

"Тому що зараз це війна засобів радіоелектронної боротьби, війна безпілотників, війна БПЛА, які б’ють і по танках. Отже, зараз слушний час для постачання безпілотників, літаків, реактивних винищувачів і систем радіоелектронної боротьби", – наголосив Порошенко.

Він закликав партнерів якомога швидше надати Україні винищувачі і зауважив, що Швеція з її потужними літаками Gripen може вкотре проявити лідерство у цьому питанні. 

"А коли ми говоримо про втому… Втома, по-перше, це російський наратив. І ми повинні сприймати це тільки так. Чому? Тому що путін хотів зробити зброєю всі процеси. Він хотів зробити зброєю енергетику, газ, нафту, залишити без тепла на зиму Європу і весь світ, змусити його замерзнути. Ми зруйнували ці очікування путіна", – констатує Петро Порошенко.

"Світ змінюється. І якщо ви запитуєте мене, чи є у нас втома, я відповім – так. Але це втома всього світу, всього вільного демократичного світу від путіна. У цій ситуації я прошу вас: давайте разом приведемо Україну до ЄС. Об’єднаймося, щоб привести Україну до НАТО. І давайте разом принесемо Україні перемогу. Я обіцяю: ми, українці, однозначно досягнемо у цьому максимальних результатів", – наголосив Петро Порошенко.

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