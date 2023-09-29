Під час переговорів у Вашингтоні список рекомендацій щодо реформ не обговорювався, - Жовква

Під час переговорів за участі української делегації у Вашингтоні жодний список з рекомендаціями щодо того, які реформи Україна має виконати протягом року, не обговорювався.

Про це у інтервю LB.ua розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

“Цей лист американська сторона не представляла офіційно українській делегації”, - наголосив Жовква.

Він зазначив, що одним із членів американської делегації була нова спецпредставниця президента США з відбудови України Пенні Пріцкер. Президент Зеленський мав із нею окрему зустріч.

“Ми обговорювали, яким чином Сполучені Штати можуть долучитися до реконструкції України. Звичайно звучала тема реформ, але в загальному плані: потрібно і надалі проводити зміни”, - розповів заступник керівника ОП.

Як раніше повідомлялось, на адресу Координаційної платформи донорів з Білого дому відправили лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання допомоги.