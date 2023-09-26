В Білому домі розробили перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги, - ЗМІ

Цей проєкт є попереднім варіантом і буде розглядатись.

На адресу Координаційної платформи донорів з Білого дому відправили лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження отримання військової допомоги.

Про це повідомляє Українська правда.

За інформацією видання, заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив цей лист також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

Втім, цей проєкт є попереднім варіантом і ще буде розглядатись.

Зміни вказані в документі відповідно до пріоритетності їх впровадження. Терміни виконання реформ складають 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Найбільш пріоритетними є реформи, що стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Пріоритет 3-6 місяців мають реформи у Вищому антикорупційному суді, Антимонопольному комітеті, створення Вищого Адміністративного суда України та реформа Верховного Суду України.

Крім того, протягом року мають бути здійснені зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств, посилення АРМА, Рахункової палати та Державної аудитслужби, низка реформ органів правосуддя. Також рік виділяється на лібералізацію тарифів на газ та електроенергію.

Півтора роки виділяється на реформи у БЕБ, СБУ, міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, Нацполіції, Офісі генпрокурора, Державній митній службі, Держприкордонслужбі, та Геенральній іінспекції з питаь відбудови.

Раніше старша директорка Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоут зазначила, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах, але для вступу до НАТО потрібні подальші демократичні реформи та реформи у секторі безпеки.