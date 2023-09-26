Парламент Болгарії пропонує передати Україні непридатні до використання ракети С-300

Депутати болгарського парламенту внесли 26 вересня проєкт рішення про надання Україні непридатних до використання зенітних ракет С-300, повідомляє The Sofia Globe.

Депутати сподіваються, що українці відремонтують ці ракети і вони стануть придатні для використання протиповітряною обороною.

Проект рішення також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишки набої калібру 5,56 мм зі своїх запасів.

“Наша держава не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси і поставити їх на службу в українську армію", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.

Міністерство оборони Болгарії з вересня 2020 року до липня 2022 року провело процедуру закупівлі компанії з ремонту та обслуговування систем С-300.

До продедури допустили тільки концерн аерокосмічної оборони «Алмаз-Антей», який належить Росії. Однак виявилося, що він не має можливості підтримувати ракетні комплекси в робочому стані.

Рішення про надання С-300 і набоїв внесли на розгляд оборонного комітету болгарського парламенту.

Згодом видання BGNES повідомило, що комітет підтримав ініціативу депутатів.

Нагадаємо, влітку стало відомо, що Росія зупиняє постачання запчастин для російської та радянської військової техніки в інші держави, які допомагають Україні, та відкликає ліцензії на право ремонту такої техніки.

Зокрема, РФ відкликала ліцензії на ремонт вертольотів Мі у підприємств, які розташовані, зокрема, на території Болгарії та Чехії.

Отримання неякісної, застарілої техніки для України - не новина. Цього місяця міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен підтвердив проблеми з танками Leopard 1A5, які отримала наша держава.

Україні передали 20 танків. У 12 виявилися несправності. Також з'ясувалося, що від 10 танків, які мали привезти з Німеччини, наша держава відмовилася - техніка була настільки зношена, що її неможливо використовувати.