Росія завдала по Україні сім ракетних і 73 авіаційні удари, - Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Росія завдала сім ракетних та 73 авіаційні ударів і здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті відбулись 20 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійські засоби, три райони зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 26 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грабовське, Попівка Сумської області та Стариця, Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Леонівка, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Порохонь, Волфине, Миропілля, Пожня Сумської області та Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка Харківської області;

та окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грабовське, Попівка Сумської області та Стариця, Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Леонівка, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Порохонь, Волфине, Миропілля, Пожня Сумської області та Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Куп'янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Куп'янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області; на Лиманському авіаційних ударів ворога зазнали Надія, Новоєгорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Діброва, Спірне, Роздолівка, Федорівка Донецької області;

авіаційних ударів ворога зазнали Надія, Новоєгорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Діброва, Спірне, Роздолівка, Федорівка Донецької області; на Бахмутському українські захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів. Ворог завдав авіаційного удару біля Кліщіївки, Костянтинівки, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Андріївка та Дружба Донецької області. Противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень;

українські захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів. Ворог завдав авіаційного удару біля Кліщіївки, Костянтинівки, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Андріївка та Дружба Донецької області. Противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень; на Авдіївському наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області;

наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області; на Мар’їнському протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області;

протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Благодатного, Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Благодатного, Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Степове, П'ятихатки Запорізької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Степове, П'ятихатки Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Осокорівка, Республіканець, Берислав, Антонівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 26 ворожих дронів.

Напередодні ввечері окупанти влучили ракетою в обʼєкт інфраструктури на околицях Миколаєва. У результаті ворожого обстрілу інфраструктури було тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Також цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками інфраструктурний об'єкт у Черкаській області. Крім того, дві години загарбники били безпілотниками по Одещині. Є влучання у припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.