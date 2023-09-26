Чоловіки, які незаконно виїхали з України, не уникнуть відповідальності, - ДПСУ

Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон України після початку повномасштабного вторгнення Росії, після повернення не уникнуть відповідальності за порушення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, спроби незаконно перетнути кордон фіксують щоденно.

Деякі військовозобов’язані знаходять способи перетнути незаконно кордон поза межами пунктів пропуску.

"Якщо хтось у незаконний спосіб перетнув державний кордон, надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання", – сказав речник ДПСУ.

Найбільше спроб відбуваються поза межею пункту пропуску на кордоні з Румунією, додав Демченко. Менше випадків фіксують на пункті пропуску на кордоні з Польщею, коли чоловіки використовують підробні документи.

За словами речника, нині фіксують значно менше випадків незаконного перетину кордону в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення РФ, коли в середньому затримували 80-90 порушників протягом дня.

Нагадаємо, що вагітна 29-річна громадянка Чехії намагалась вивезти в тайнику автомобіля 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі. У пункті пропуску "Лужанка", під час поглибленого огляду, прикордонники та митники виявили в ніші для запасного колеса оголеного чоловіка.

Також правоохоронці викрили 49-річну росіянку, котра незаконно переправляла чоловіків-призовників до Румунії.