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Житель Буковини ввіз брендовий одяг під виглядом “гуманітарки” на понад 1,6 млн грн, – Офіс Генпрокурора

Чоловік надав митникам неправдиву декларацію. 

Житель Буковини ввіз брендовий одяг під виглядом “гуманітарки” на понад 1,6 млн грн, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора повідомив, що житель Буковини ввіз брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерію під виглядом “гуманітарки” на понад 1,6 млн грн.  

За даними слідства, перетинаючи румунсько-український кордон через митний пост «Дяківці» Чернівецької митниці, водій мікроавтобуса, з метою отримання податкових пільг, надав митникам неправдиву декларацію. Він зазначив, що везе до одного з благодійних фондів у Чернівецькій області гуманітарну допомогу від громади міста Ясси, а саме: продукти харчування, памперси, засоби гігієни, одяг та взуття.

Однак, як з’ясувалось, благодійний фонд не виступав отримувачем заявленого «перевізником» майна. Перевозив чоловік не гумдопомогу, а фірмові речі за які податки платити не хотів.

У нього в мікроавтобусі виявили брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерія на понад 1,6 млн грн.

Чоловіку повідомлено про підозру у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання податкових пільг (ч. 1 ст. 222 КК України).

Нагадаємо, раніше слідчі Національної поліції викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, призначеною для жителів Ірпеня.

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