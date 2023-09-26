​Данілов: наше завдання, щоб весь російський флот, відповідальний за обстріли, пішов на дно

Це – питання безпеки інфраструктури України, і стартувала ця стратегія з крейсеру "Москва".

Секретар Рад нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю іспанському ABC прокоментував операції щодо Чорноморського флоту РФ, які успішно проводить Україна.

Про це повідомляє УНН.

Данілов зауважив, що це – питання безпеки інфраструктури України, і стартувала ця стратегія з крейсеру "Москва". А зараз своїми інноваційними атаками з використанням "хмар" безпілотників і ракет українські оборонці кинули виклик російській перевазі в Чорному морі.

"Я хотів би нагадати, що коли 13 квітня 2022 року армія використала наші ракети, щоб відправити до пекла крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту – це був початок усіх цих процесів", – пояснив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що, тримаючи путінські кораблі подалі від українських берегів, ми не дамо їм можливості запускати свої ракети по критично важливих містах та об'єктах інфраструктури зараз, коли наближається зима.

"Наше завдання – зробити так, щоб весь флот, відповідальний за обстріли нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо", – підкреслив він.

Нагадаємо, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. Після ураження штабу загинуло 34 офіцери, серед них − командувач ЧФ РФ.

Спочатку військові подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Пізніше стало відомо, що штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених окупантів.

Секретар РНБО Данілов неодноразово вже говорив, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.