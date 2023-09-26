На Чернігівщині дві людини впали у шахту загрузки зерна.

Про це повідомляє ДСНС.

Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя.

Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина, на жаль, загинула.

Нагадаємо, близько тижня тому в Чернігові троє людей загинули під час розвантаження зерна. Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.