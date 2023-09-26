Кримська генотьба
Кримська генотьба
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоПодії

На Чернігівщині двоє працівників впали у шахту загрузки зерна, один із них загинув

Другого постраждалого вдалося реанімувати. 

На Чернігівщині двоє працівників впали у шахту загрузки зерна, один із них загинув
Фото: скріншот відео

На Чернігівщині дві людини впали у шахту загрузки зерна.

Про це повідомляє ДСНС. 

Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя.

Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина, на жаль, загинула.

Нагадаємо, близько тижня тому в Чернігові троє людей загинули під час розвантаження зерна. Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies