Головне за ніч та ранок вівторка, 26 вересня: нічні удари по Одещині, вибухи в Кривому Розі та на Черкащині

Атака на Одещину, вибухи на Дніпропетровщині, 25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

У ніч на 26 вересня російська армія знову атакувала Одеську область. Упродовж двох годин окупанти били безпілотниками.

Більшість дронів збита завдяки напруженій роботі сил протиповітряної оборони, але є влучання – в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, повідомив голова Одеської ОВА Кіпер у Telegram.

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", – написав він.

Пошкоджено складські приміщення, близько 30 вантажівок, загорілися шість фур. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Унаслідок нічної атаки по Одеській області пошкоджено міжнародний пункт пропуску, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Подунав'я зокрема потерпало. Внаслідок влучання там є факт загорання автотранспорту в зоні очікування оформлення. Є інформація про двох постраждалих водіїв – отримали вже медичну допомогу", – повідомила Гуменюк.

Був ризик і для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону.

Нагадаємо, після того, як росіяни 17 липня односторонньо вийшли з зернової угоди, вони регулярно б'ють по припортовій інфраструктурі Одеської області, зокрема по зерносховищах. Через дії російської арії згоріли сотні тисяч тонн зерна.

Російська армія також атакувала безпілотниками інфраструктурний об'єкт у Черкаській області.

За попередніми даними, поранених немає.

Загалом в ніч на 26 вересня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим).

"Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищили 26 ударних БпЛА «Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Пасажирів поїзда №218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

"Роботи по відновленню руху тривають, слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", – додали в УЗ.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сімох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили дев'ять артилерійських засобів, район зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 277 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область, повідомив голова ОДА Сергій Лисак у Telegram.

"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", - написав він.

Також уночі ворог тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередачі.

Люди, на щастя, не постраждали.

Ворог влучив ракетою в обʼєкт інфраструктури на околицях Миколаєва, в результаті чого зайнялась суха трава та чагарники. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 5 га.

“Вчора, 25 вересня, близько 21:00 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста”, – повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, цієї ночі у Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі пожежу ліквідовано.

Вночі, 26 вересня, на території Баштанського району, в результаті падіння уламків збитого БпЛА сталось займання на території агропідприємства. Пожежу ліквідовано на площі 700 кв.м.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті обстрілів немає.

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