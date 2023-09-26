Україна продовжувала возити дизпаливо для ЗАЕС після окупації

Близько 500 тонн дизельного палива було закуплено "Енергоатомом" та вивезено через російські блокпости на території Запорізької атомної станції. Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко у інтерв'ю Суспільному.

"Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — зазначив міністр.

У свою чергу, Галущенко назвав цю ситуацію парадоксом, але пояснив, що такий крок був необхідний, аби уникнути катастрофи.

Фото: Міненергетики України Герман Галущенко

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", — пояснив очільник Міненерго.

Нагадаємо, що територія Запорізької атомної електростанції була захоплена росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення. Це поставило під загрозу ядерну безпеку не лише України, а й багатьох інших країн Європи, оскільки окупанти розмістили озброєння в безпосередній близькості до ядерних реакторів і замінували станцію. За інформацією гендиректора МАГАТЕ, Запорізька АЕС досі залишається замінованою.