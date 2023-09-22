На Волині у державну власність повернули майже тисячу гектарів земель оборони

Раніше управління Держгеокадастру у Волинській області незаконні змінило цільове призначення цієї землі.

Через суд у державну власність повернули 960 гектарів земель оборони у Волинській області.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ділянки розташовані у прикордонних смугах на березі річки Західний Буг. Уздовж 220 км вона визначає кордон між Україною і Польщею, демаркація якого проходить по її фарватеру.

Від 1946 року землі у 800-метровій ширині прикордонної смуги від берегу річки мали статус земель оборони та повинні використовуватись в оборонних цілях.

Прокурори встановили, що у 2013 році за ініціативою Головного управління Держгеокадастру у Волинській області було проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів. У результаті у Держземкадастрі зареєстрували відомості про земельні ділянки сільгосппризначення, окремі з яких розташовані на березі Західного Бугу в безпосередній близькості до державного кордону. У такий спосіб незаконно було змінено цільове призначення земель – з оборонного на сільськогосподарське. Їх могли відчужити у приватну власність фізичних та юридичних осіб.

Тоді органи прокуратури пред’явили 41 позов про визнання незаконними та скасування рішень органів влади, скасування державної реєстрації земельних ділянок та повернення їх у державну власність.

Наразі Господарський суд Волинської області розглянув та задовольнив усі ці позови, а 27 судових рішень вже реально виконані – незаконну реєстрацію скасовано, 733 гектари землі фактично повернуто у розпорядження держави.

Прокурори обласної прокуратури у цих справах подали близько 100 процесуальних документів та взяли участь у понад 120 судових засіданнях.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що загалом прокурори Вінницької, Волинської, Закарпатської, Львівської та Одеської обласних прокуратур предʼявили 59 позовів про повернення понад 1,2 тисячі гектарів земель оборони.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Міністерству оборони України повернули право власності будівлі військового містечка у Києві загальною площею понад шість тисяч квадратних метрів вартістю близько 145 млн грн.

Декілька років тому за підозрою в хабарництві затримали начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та його посередника. Затримані нібито взяли у забудовника 30 тисяч доларів за сприяння у будівництві в Гостомелі на землях, що перебувають в оренді Міністерства оборони.