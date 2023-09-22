Реальний ВВП зріс у другому кварталі 2023 року на 19,5%

Порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП збільшився на 0,8%.

У другому кварталі 2023 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 19,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє у Facebook Державна служба статистики.

Проти попереднього кварталу збільшення реального ВВП становило 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).

Реальний ВВП є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів.

Нагадаємо, реальний ВВП України у першому кварталі 2023 року в порівнянні з четвертим кварталом 2022-го зріс на 2,4%. За підсумком першого кварталу 2023 року у річному вимірі зменшення ВВП становило 10,5%.