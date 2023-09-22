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Україна отримала від Євросоюзу 1,5 млрд євро допомоги, – Шмигаль

Бюджетна підтримка ЄС з початку року складає 13,5 млрд євро.

Україна отримала від Євросоюзу 1,5 млрд євро допомоги, – Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 1,5 млрд євро.

Про це повідомив у соцмережі Х прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро. А підтримка з початку повномасштабного вторгнення склала близько 70 морд євро.

Шмигаль подякував главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу Валдісу Домбровскісу.

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Нагадаємо, за інформацією голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи, міжнародна бюджетна допомога з початку року склала 29,7 млрд доларів. За 8 місяців 2023 зовнішні ресурси склали 48% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

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