Мінцифри і Digital Europe підписали меморандум про співпрацю для підтримки малого й середнього бізнесу в Україні

Відомство співпрацює з організацією з 2022 року.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із найбільшою асоціацією, яка представляє інтереси понад 45 тисяч технологічних компаній Європи, Digital Europe.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, українські компанії долучатимуться до європейських проєктів з цифровізації та кібербезпеки. Крім того, Digital Europe допоможе залучати інвестиції для розбудови цифрової інфраструктури та підтримки малого й середнього бізнесу.

Українське відомство співпрацює з організацією з минулого року. Вони запустили проєкт #LaptopsforUkraine, мета якого - зібрати 50 тисяч гаджетів для шкіл, лікарень та інших важливих обʼєктів у регіонах, що постраждали від війни.

"Продовжуємо проєкт Laptops for Ukraine, щоб постраждалі від війни школи, лікарні та інші соціальні об’єкти отримували ноутбуки, планшети. Зібрали вже 25 тисяч девайсів, які дають змогу підтримувати навчання та допомагають лікарям ефективніше працювати. Ціль — дозбирати ще 25 тисяч ноутбуків і планшетів", - додав Федоров.

Наразі перша партія техніки вже прибула до України. Тепер триває робота над розвитком подальших спільних проєктів, повідомили у Мінцифри.

Нагадаємо, на початку вересні в Україну доставили тисячу одиниць техніки у межах першого етапу кампанії Laptops For Ukraine.

Тим часом Мінцифри домовилося з Google, аби українські підприємці знову змогли реєструвати бізнес на Google-картах. Торік у квітні цю можливість для нашої держави заблокували через безпекові фактори.