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КБ "Луч" просить Шмигаля і Данілова врегулювати заборону прибутку підприємств: вважають це загрозою безпеці

Конструкторське бюро обурене висновками Держадуитслужби. 

КБ "Луч" просить Шмигаля і Данілова врегулювати заборону прибутку підприємств: вважають це загрозою безпеці
Фото: Денис Шмигаль

Державне конструкторське бюро "Луч" звернулося з офіційними листами з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби щодо заборони на прибуток підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони.

Листи адресовано голові уряду Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілов, міністру з питань стратегічної промисловості Камишіну та гендиректору АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній Укроборонпром) Герману Сметаніну. Про це повідомили в Facebook КБ "Луч". 

"Окрім військової агресії російської федерації проти України, ДП «ДержККБ «ЛУЧ» зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави. Висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім російська федерація, в інтересах якої ДП «ДержККБ «ЛУЧ» неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі", – стверджують у держпідприємстві. 

Висновки Держаудитслужби, про які йдеться, трактують як порушення прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з міністерством оборони під час воєнного стану. Такий висновок служба зробила на основі урядової постанови 335. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що норма цієї постанови про заборону на прибуток суперечить Цивільному і Господарському кодексам та низці інших законодавчих актів. 

Наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень. 

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