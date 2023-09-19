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Бюджетний комітет підтримав вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів і спрямування його до державного

50% суми має йти в Держспецзвʼязку, інша половина – в Мінстратегпром. 

Бюджетний комітет підтримав вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів і спрямування його до державного
Фото: facebook/Roksolana Pidlasa

Бюджетний комітет парламенту погодив вилучення військового податку на дохід фізичних осіб із місцевих бюджетів. Натомість ці кошти спрямують у державний бюджет. 

Крім того, кошти Дорожнього фонду зарахують до загального фонду держбюджету. Про це повідомила в Facebook голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

"Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроект #10037 щодо переспрямування «військового ПДФО» в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету", – написала вона.

Народний депутат Олександр Гончаренко уточнив у Telegram, що в разі підтримки цього рішення в парламентському залі податок на доходи фізичних осіб від військових з 1 жовтня йтиме не в місцеві бюджети, як раніше, а на інші два напрямки: 50% – Держспецзвʼязку, 50% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості. 

Народний депутат Павло Фролов додав, що серед членів комітету 24 особи підтримали рекомендацію ухвалити законопроєкт за основу та в цілому, шість утрималися і двоє виступили проти. 

Фролов припустив, що забезпечити затвердження рішення комітету на пленарному засіданні буде "вкрай важко" через "градус дискусії". 

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що військовий ПДФО вирішили забрати з бюджетів громад, аби спрямувати ці кошти на виробництво зброї та боєприпасів. Громади самостійно таким займатися не можуть, тому податок спрямують у державний бюджет. 

Проти цього виступає низка мерів та Асоціація міст України. Якщо відповідний урядовий законопроєкт ухвалять, то в громадах поменшає на 120 млрд гривень.

ПДФО у розмірі 18% від зарплати працівника сплачує роботодавець. Спершу ці кошти відправлялися до державного бюджету, а звідти частково поверталися в громаду, де вони були сплачені. До 2022 60% ПДФО повертались у місцеві бюджети, 15% – в обласні, решта – в державий. У 2022% в бюджетах громад залишили на чотири відсотки більше, тобто 64%. 

Для наступного року уряд вирішив перерозподілити ПДФО до державного бюджету, щоб отримати більше коштів на оборонні цілі. 

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