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Глава Мінцифри презентував платформу Дія.Engine для органів влади

Зокрема, інструмент дає змогу зручно та швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних.

Глава Мінцифри презентував платформу Дія.Engine для органів влади
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров презентував платформу Дія.Engine. 

“Дія.Engine — це інноваційний інструмент, який дає змогу органам влади зручно та швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн”, - повідомив Федоров. 

Міністр зазначив, що більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи ексель-табличках. Без їх трансформації та оновлення неможливо побудувати найзручнішу цифрову державу у світі. 

Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу єВідновлення в Дії. За даними міністра, сервіс став основою для прозорої відбудови.  

“Для розробки реєстрів у Дія.Engine не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня. Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко. На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі”, - зауважив міністр.  

Він також повідомив, що далі буде ще більше реєстрів та нових послуг. 

Нагадаємо, Міноборони опрацьовує додаткові можливості взаємодії Реєстру призовників із іншими держреєстрами. У міністерстві називають метою таких заходів - усуненння бюрократичної складової.

Зазначимо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК: "Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати".

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