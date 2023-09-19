Глава Мінцифри презентував платформу Дія.Engine для органів влади

Глава Мінцифри Михайло Федоров презентував платформу Дія.Engine.

“Дія.Engine — це інноваційний інструмент, який дає змогу органам влади зручно та швидко створювати реєстри, автоматизувати послуги й бази даних. Завдяки цьому держава зможе економити мільйони, а українці швидше отримуватимуть якісні сервіси онлайн”, - повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що більшість баз даних та систем в Україні технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Частина досі зберігається в паперовому вигляді чи ексель-табличках. Без їх трансформації та оновлення неможливо побудувати найзручнішу цифрову державу у світі.

Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів, частина з них уже працює на користь українців. Наприклад, Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який допоміг запустити послугу єВідновлення в Дії. За даними міністра, сервіс став основою для прозорої відбудови.

“Для розробки реєстрів у Дія.Engine не потрібні великі команди чи фахівці високого рівня. Опанувати широкий функціонал можна легко і швидко. На сьогодні підготували 70 розробників, які вже створюють реєстри та цифрові послуги на платформі”, - зауважив міністр.

Він також повідомив, що далі буде ще більше реєстрів та нових послуг.

Нагадаємо, Міноборони опрацьовує додаткові можливості взаємодії Реєстру призовників із іншими держреєстрами. У міністерстві називають метою таких заходів - усуненння бюрократичної складової.

Зазначимо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК: "Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати".