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У Кривому Розі знімають обмеження на користування водою

Система теплопостачання на 80% заповнена водою.

У Кривому Розі знімають обмеження на користування водою
Фото: МВС

19 вересня у Кривому Розі знімуть всі обмеження на користування водою. Це станеться вперше після підриву росіянами дамби на Каховській ГЕС у червні 2023 року.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Із завтрашнього дня у місті знімаються всі обмеження щодо водопостачання. Включно з довколишніми селами, які під’єднані до Кривого Рогу. Включно з промисловістю та автомийками", – написав Вілкул.

За його словами, міська забудова, багатоповерхівки та приватний сектор переводилися на автоматичне керування з ручного весь минулий тиждень. Система теплопостачання вже на 80% заповнена водою, бо тепло – це також вода.

Проте, Вілкул також наголосив, що Кресівське водосховище – це тимчасове рішення. Води там вистачить лише на декілька місяців. Тому завдання цього року – повністю перейти на воду з річки Інгулець. Агентство з питань відновлення продовжує будівництво ще трьох водогонів до водосховища "Південне".

"Графіків більше немає. Проблеми можливі локальні у разі ремонтних робіт. За мережі відповідає міськводоканал, за внутрішньобудинкові мережі – ОСББ чи управителі (там поривів теж дуже багато). Після трьох місяців включень/вимкнень і, відповідно, гідроударів система не в ідеальному стані і знадобиться якийсь час для її балансування", – пояснив начальник МВА.

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Нагадаємо, що 28 серпня по новій гілці магістрального водогону почала надходити вода для забезпечення жителів Кривого Рогу. Вона наповнює канали і Південне водосховище з річки Інгулець. 

Глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до осені з водою мають бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь. Усього мають звести три ланки магістральних водогонів протяжністю понад 144 км. На ці роботи Кабмін виділив 1,5 млрд гривень.

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