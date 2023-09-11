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У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)

Втрат немає. 

У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Еспресо

Уранці 11 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах заявили, що група ударних дронів наближається до міста.

Оновлення. Згодом Вілкул повідомив, що місто зазнало двох атак.

"Було два комбіновані удари із застосуванням ракет та Шахедів. Головне – без втрат", – повідомив він.

На території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК "Схід" було знищено 11 БПЛА. Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. 

"У Криворізькому районі сталася пожежа, ліквідована. В Гречаноподівській громаді пошкоджено 4 приватних будинка, декілька господарчих споруд. Загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги", – написав він. 

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Нагадаємо, вранці 8 вересня у Кривому Розі стався вибух. Російська ракета влучила в будівлю поліції, загорілися гаражі. О 18 годині вечора було відомо про 73 постраждалих, з них 35 перебували в лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинув поліцейський. 

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