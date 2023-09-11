Учора окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, поранені двоє цивільних

Упродовж неділі 10 вересня окупанти 57 разів обстрілювали територію Херсонської області. Через російські обстріли дістали поранення двоє людей.
Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, ворог випустив 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон окупанти вдарили 13 снарядами.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі", – розповів Прокудін.
Унаслідок російської агресії поранені двоє людей.
Нагадаємо, звільнена територія Херсонської області перебуває під постійними обстрілами росіян. Так, 9 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли селище Сонячне. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 48 років.