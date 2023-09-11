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Учора окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, поранені двоє цивільних

Були влучання у навчальний заклад, підрозділ ДСНС та об’єкт критичної інфраструктури.

Учора окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, поранені двоє цивільних
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

Упродовж неділі 10 вересня окупанти 57 разів обстрілювали територію Херсонської області. Через російські обстріли дістали поранення двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон окупанти вдарили 13 снарядами.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі", – розповів Прокудін.

Унаслідок російської агресії поранені двоє людей.

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Нагадаємо, звільнена територія Херсонської області перебуває під постійними обстрілами росіян. Так, 9 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли селище Сонячне. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік 48 років.

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