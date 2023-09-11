РФ за добу била по девʼяти областях України, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни провели вісім обстрілів (48 вибухів). Ворог із артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Вночі – влучання "Шахеда" у двоповерховий житловий будинок у Чайкиному. Пожежа. Попередньо – без жертв. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів. У Хотінській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено навчальний заклад. Учора протягом дня росіяни здійснили 24 вибухи прикордоння. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська громади. Новослобідська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку.

У Дніпропетровській ніч була неспокійна. Захисники з ПвК "Схід" збили над областю девʼять безпілотників "Шахед-136". Від артилерійських обстрілів потерпав Нікопольський район. Вночі ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Вже вранці – знову по районному центру. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті два будинки та газогін. Інформація щодо наслідків уточнюється. Попередньо – всюди минулося без загиблих та постраждалих. Вчора вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді. Знищена вантажівка місцевого мешканця. Спрямував артилерію ворог і на Нікополь. Люди не постраждали.

У Миколаївській вчора вдень сили та засоби протиповітряної оборони знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу. Вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській минулої доби рашисти завдавали авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту – постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка. За добу противник здійснив 142 обстрілів (537 снарядів).

У Харківській минулої доби окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. У Андріївці в полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, під ударом опинилися 33 населені пункти. 101 артилерійський обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Темирівки, Преображенки, Лугівського, Кам'янського, Степногірська, Лобкового, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових населених пунктах. Ворог завдав семи БпЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляв з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатив шістьома авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, чотири ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці. Внаслідок удару з ракетної системи залпового вогню по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Також надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій по населених пунктах рашисти завдали семи ударів: артилерія, міномет, танк. Під вогнем – пʼять населених пунктів: Дружба, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка. Пошкоджено три приватних житлових будинки. За добу по області – одну людину поранено.

У Херсонській за добу ворог здійснив 57 обстрілів (250 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі. Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу. Також вчора окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка. Загалом за добу через російську агресію дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав пʼяти ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад сто приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.