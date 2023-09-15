НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло індійську компанію Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

SRK - одна з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів. Вона продовжує співпрацювати з РФ, закуповуючи алмази попри санкції. Так, у 2023 році SRK втричі збільшила закупівлю цієї продукції порівняно з 2021 роком.

НАЗК зазначило, що Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. При цьому приблизно три чверті алмазів надходять з РФ, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

"SRK має річний дохід понад 1,3 млрд дол. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської «Алроси», SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи «таємні угоди» з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів", - повідомили в Агентстві.

При цьому на своєму сайті індійська компанія повідомляє, що "необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження" і що SRK перевіряє "всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань".

У 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол., у 2022 році, після застосування західних санкцій — на понад 198 млн дол. У 2023 році тільки за перше півріччя компанія придбала алмазів на суму понад 132 млн дол.

Нагадаємо, серед останніх включень у список міжнародних спонсорів війни - провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars, а також китайська група компаній Alibaba Group Holding Limited - власник AliExpress.

Раніше уряд Угорщини заявив, що може припинити розгляд подальших санкції Європейського Союзу проти Росії, бо НАЗК включило до списку угорський банк OTP.