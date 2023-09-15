У рамках програми єВідновлення вже 12 тисяч українців отримали виплати на загальну суму понад 1 млрд грн для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

В травні цього року в Україні стартувала програма єВідновлення, у межах якої люди можуть отримати кошти на ремонт своїх домівок, що постраждали через повномасштабну війну. Епіцентр – компанія, яка одна з перших стала учасником програми та запропонувала понад 295 тисяч найменувань товарів для будівництва та ремонту користувачам програми. Загалом за 4 місяці в мережі Епіцентр за програмою єВідновлення українці придбали товари для ремонту пошкоджених домівок на суму понад 60 млн грн і ця цифра щодня зростає.

"Компанія Епіцентр вже 20 років працює на ринку України, щоб покупці могли обирати сучасні, якісні товари для дому та затишку. Наша роль зараз особливо важлива, адже ми запропонували найширший асортимент, налагодили логістичні ланцюжки, вдосконалили сервіс та якість послуг. Для зручності вибору товару, який підпадає під розрахунок карткою єВідновлення, додали відповідне маркування. Забрендовані касові зони, а на сайті діє спеціальний спосіб оплати для єВідновлення. Також учасники програми можуть отримати фахову консультацію та додаткову інформацію стосовно дії програми в Епіцентрі", - зазначила заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з комунікацій, реклами та маркетингу Ірина Шинкаренко.

За даними аналітиків компанії, програмою єВідновлення в Епіцентрі найбільше скористались мешканці Києва та області, Харкова, Дніпра і Запоріжжя. Найчастіше споживачі купували двері, покрівлю (шифер, профнастил, черепицю), гіпсокартон, дерев‘яні конструкції, матеріали для внутрішньої обробки (вікна, перегородки) та покриття для підлоги (плитка, ламінат, лінолеум).

Крім товарів і сервісу Епіцентр та банки-партнери - Sense та Абанк - пропонують учасникам програми єВідновлення кешбеки при купівлі товарів. Зокрема, Абанк надає 10% кешбеку в Епіцентрі на перші 5 000 грн і 2% на всі наступні витрати по картці єВідновлення. В свою чергу Sense Bank повертає клієнтам 1% від суми усіх покупок в рамках програми.

Нагадаємо, програма єВідновлення запрацювала у травні цього року для тих родин, чиї домівки постраждали через російську агресію. У застосунку Дія з’явилася можливість не тільки повідомити про пошкоджене житло, а й подати заяву про отримання грошової допомоги для ремонту. Детальніше про умови отримання коштів за програмою єВідновлення читайте за посиланням.