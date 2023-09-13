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"Нафтогаз" постачатиме газ Полтаватеплоенерго на умовах ПСО

Місцева влада вирішує питання щодо подальшої долі боргів Кременчуцької ТЕЦ перед "Нафтогаз Трейдинг".

"Нафтогаз" постачатиме газ Полтаватеплоенерго на умовах ПСО
Фото: oilreview.kiev.ua

Група "Нафтогаз" та місцева влада Полтавської області в пріоритетному порядку вирішує питання щодо подальшої долі боргів Кременчуцької ТЕЦ перед "Нафтогаз Трейдинг" задля безперебійного забезпечення громади газом.

Про це повідомив член правління, директор з корпоративних та регуляторних відносин групи "Нафтогаз" Іван Лукеря.

Сторони домовилися якнайшвидше напрацювати і підписати дорожню карту, виконання якої дасть можливість забезпечення постачання газу підприємству "Полтаватеплоенерго" на умовах ПСО (Постачання газу у рамках спеціальних обов'язків).

"Група "Нафтогаз" вітає процес порозуміння, який вдалося досягти, і готова якнайшвидше врегулювати це питання", - додав Лукеря.

 

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