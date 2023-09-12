Шмигаль розповів, у якому стані перебуває українська енергосистема перед опалювальним сезоном

У місцевих бюджетах також достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт до настання холодів, запевнив прем'єр.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів на засідання уряду про те, які ремонти вдалося зробити на АЕС, ТЕС, ТЕЦ і ГЕС та в якому стані перебуває українська енергосистема перед опалювальним сезоном.

За його словами, станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

Щодо атомних електростанцій, то відремонтовано сім енергоблоків, ще два будуть готові до старту опалювального сезону. "Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт. Робимо важливий крок до енергонезалежності – на Рівненській АЕС почали завантажувати нове ядерне паливо компанії Westinghouse замість російської монополії на подібні види палива. Європа разом з Україною повинні усунути РФ з цього ринку, щоб позбутися енергетичної загрози", - сказав глава уряду.

Теплові електростанції: Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності, зазначив Шмигаль.

Крім того, відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. Інтенсивні ремонти ще тривають і завершаться вчасно, запевнив прем'єр.

Ситуація з гідроелектростанціями наступна: відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

"За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей", - сказав глава уряду.

До зими готові:

15,2 тис. котелень,

близько 84% тепломереж,

78% центральних теплопунктів,

понад 80% житлових будинків,

86% шкіл, дитсадків та лікарень.

"За місяць має бути 100%", - зауважив Шмигаль.

Він запевнив, що у місцевих бюджетах також достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт до настання холодів. "Там, де це потрібно, слід прискоритися, щоб встигнути вчасно увімкнути людям тепло", - сказав прем'єр.

Глава уряду додав, що на позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

Нагадаємо, Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери. Також Україна отримає більше зенітних танків Gepard для захисту енергетичних об’єктів. А Литва передала ще один потужний автотрансформатор, який може забезпечити живленням до 200 тис. домогосподарств.