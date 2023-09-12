Укрнафта визначена управителем активів компанії Glusco

Сьогодні, 12 вересня, прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

“Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг” (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука”, - написав Чернишов.

Він нагадав, що як Укрнафта, так і Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Групи Нафтогаз і продовжують працювати.

Нагадаємо, мережу АЗС Glusco суд арештував торік у травні - причиною такого рішення став імовірний зв'язок мережі з Росією. Тоді Glusco передали в управління АРМА. Опісля Агентство за погодження Кабміну визначило "Нафтогаз Ойл Трейдинг" управителем заарештованих активів.

Тепер ТОВ заявляє, що відновило комерційну діяльність АЗС і вивело мережу на стабільну роботу під час масових відключень електроенергії.

Нагадаємо, колишні заправки Медведчука Glusco, які перебувають під управлінням "Нафтогаз Ойл Трейдинг", увійшли у п'ятірку лідерів із відрахування податків до держбюджету.