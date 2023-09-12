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Рада найближчим часом збільшить видатки на оборону на понад 300 млрд грн, - Роксолана Підласа

Відповідний законопроєкт представив Кабмін.

Рада найближчим часом збільшить видатки на оборону на понад 300 млрд грн, - Роксолана Підласа
Роксолана Підласа
Фото: Ян Доброносов

Верховна Рада України до кінця вересня розгляне урядовий законопроєкт про збільшення видатків на потреби оборони майже на 303 млрд грн. 

Про це повідомила Голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа. Так, зокрема, у 2023 році планується збільшення видатків 

  • Збройних Сил України - на 195,7 млрд грн, 
  • Національної гвардії України – на 39,7 млрд грн, 
  • Державної прикордонної служби – на 20,4 млрд грн, 
  • видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ – на 13,2 млрд грн.

«Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати –  майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів», - пояснила Підласа. Крім того, за словами депутатки, цим законопроєктом пропонують збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ, зокрема, для створення дипломатичних установ в країнах Африки та країнах Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН й Арбітражних трибуналах із морського права. Кошти безповоротної допомоги (гранту) від Європейського Союзу у сумі майже 6 млрд грн будуть спрямовані на так зване «швидке відновлення» - відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів.

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Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Рустем Умєров на засіданні Верховної Ради сказав, що Міністерству оборони до кінця цього року потрібен додатково 251 мільярд гривень.

До 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.

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