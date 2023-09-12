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Зеленський звернувся до студентів провідних університетів Нідерландів

У виступі Президент наголосив на важливості єдності між державами.

Зеленський звернувся до студентів провідних університетів Нідерландів
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних університетів Нідерландів.

Як ідеться на сайті глави держави, до заходу прилучилися студенти Лейденського університету, Університету Амстердама та Гаазького університету прикладних наук.

У виступі Зеленський наголосив на важливості єдності між державами.

"Світу дуже не вистачає єдності. Не вистачає вміння відчути іншого та зробити іншого своїм союзником. Не вистачає вміння поставити амбіції на службу спільним цінностям. Зараз світ проходить особливий етап, коли не лише вирішується, чи одні ми десь тут, на сході Європи, збережемо свободу. Зараз визначається, чи вдасться зробити геноцидну політику частиною нібито нормальної світової політики. Саме це намагається зробити Росія війною проти нас", - сказав Президент.

Зеленський додав, що наразі світ не об’єднаний проти акту геноциду. "Не весь. Поки що не весь. Але ми стараємось", - уточнив Зеленський.

Він наголосив, що зараз Нідерланди перебувають серед глобальних лідерів у захисті свободи й людського життя. 

"Хай, коли вже до вас прийдуть навчатись, хтось з іноземних лідерів зможе так само дякувати вашій країні – за спільний захист свободи, за підтримку людського життя й за фундаментальний вибір казати так або ні, коли йдеться про шлях у майбутнє. Власне майбутнє. Справжнє. Таке, яке ми зараз виборюємо для України", - підсумував Президент.

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Нагадаємо, раніше Зеленський провів онлайн спілкування зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell. А до цього поспілкувався зі студентами та професорами провідних освітніх закладів Ізраїлю.

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