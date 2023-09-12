​В окупованому Токмаку росіяни ставлять більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд

Також у місті і районі загарбники збільшують чисельність своїх військових і техніки.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни встановлюють більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, посилаючись на інформацію підпілля і Токмацької військової адміністрації.

Крім того, фіксують збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян у місті і районі.

"Окупанти бачать, як Сили оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв", - зауважили в Спротиві.

Нагадаємо, днями під атаку дронів-камікадзе потрапив "виборчий штаб" окупантів у Василівському районі Запорізькій області. До цього були вибухи на "дільниці" у Бердянську, також підірвали штаб "Єдиної Росії" у Пологах.

Водночас є просування українських підрозділів на Донеччині - там зайняли частину Опитного. Понад кілометр просунулися на Таврійському напрямку.