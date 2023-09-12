Директора столичного пологового будинку підозрюють у розтраті 4,5 млн грн на виплатах фіктивним працівникам

Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва. Йому інкриміновано розтрату коштів, службове підроблення та пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 осіб. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали.

Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати.

Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо, у Києві голову ВЛК Подільського району підозрюють у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Слідство встановило, що вартість “послуги” становила від 3 до 4 тисяч доларів з людини.