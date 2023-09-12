"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Директора столичного пологового будинку підозрюють у розтраті 4,5 млн грн на виплатах фіктивним працівникам

Слідство встановило, що директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів.

Директора столичного пологового будинку підозрюють у розтраті 4,5 млн грн на виплатах фіктивним працівникам
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва. Йому інкриміновано розтрату коштів, службове підроблення та  пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 осіб. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали.

Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати.

Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо, у Києві голову ВЛК Подільського району підозрюють у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Слідство встановило, що вартість “послуги” становила від 3 до 4 тисяч доларів з людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies