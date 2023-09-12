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Вантажівкам обмежать в’їзд до Києва з 20 вересня

В’їзд буде обмежено в години пік.

Вантажівкам обмежать в’їзд до Києва з 20 вересня
Ілюстративне фото
Фото: 112 Украина

Вантажівкам обмежать в’їзд до Києва з 20 вересня. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

“Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ухвалено рішення: з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00

Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва. 

Нагадаємо, в Києві рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено до кінця вересня. Обмеження руху пов’язане з ремонтом естакадного з’їзду.

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