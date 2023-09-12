Вантажівкам обмежать в’їзд до Києва з 20 вересня.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

“Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засідання Ради оборони Києва окрему увагу приділили вирішенню питання розвантаженості автомобільних доріг міста”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалено рішення: з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.

Нагадаємо, в Києві рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено до кінця вересня. Обмеження руху пов’язане з ремонтом естакадного з’їзду.