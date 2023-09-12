Головне за ніч та ранок. Вівторок, 12 вересня

Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначається, що це дані організації від 24 лютого 2022 року до 10 вересня 2023-го.

За даними ООН, з 1 до 10 вересня 2023 року зафіксували 292 випадки загибелі або поранення цивільних: з них загиблих – 29 чоловіків, 21 жінка, дівчинка, а також ще четверо дорослих.

В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну кремлю тактику терору. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В свою чергу ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських загарбників, 8 танків, 11 бойових броньованих машин та 33 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський ветував скандальний законопроєкт №9534, що передбачав лише добровільне відкриття декларацій посадовців. Раніше петиція із закликом ветувати його набрала понад 80 000 голосів.

Президент назвав встановлені цим законопроєктом обмеження неприйнятними, наголосивши, що декларації мають бути відкритими вже зараз, а не через рік.

"Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", – сказав він.

Вранці законопроєкт підписав голова Верховної Ради, аби документ потрапив на підпис президента або був ним ветований.

Докладніше – в новині.

Літак Airbus-A320 "Уральських авіаліній", що летів із російського міста Сочі в Омськ, здійснив аварійну посадку в полі в Новосибірській області РФ, за 200 кілометрів на схід від Новосибірська.

Раніше пасажирський літак не виконав посадку в аеропорту призначення і подав сигнал тривоги, після чого зник з радарів. Борт відправили на запасний аеродром до Новосибірська з технічних причин, але й туди долетіти він не зміг. На борту літака було 170 пасажирів, у тому числі 23 дитини. У Росавіації повідомили, що за медичною допомогою ніхто не звертався.

Попередня причина аварії – відмова гідросистеми. На кадрах у мережі з місця посадки також видно сліди займання над правим крилом.

Наші телеграм-канали пишуть, що літак, який сів у полі під Новосибірськом - один із вкрадених росіянами після повномасштабного вторгнення. Airbus належав ірландській компанії AerCap та перебував у Росії на умовах лізингу. Але навесні 2022 року, коли проти Росії запровадили санкції, росіяни перереєстрували літак на власні "Уральські авіалінії" – загалом AerCap втратила в РФ 113 бортів загальною вартістю понад 2,5 мільярди доларів.

Зараз росіяни використовують 467 літаків Airbus і Boeing, хоча не отримують запчастин, технічну підтримку чи обслуговування від компаній-власників. Російські авіаперевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн, а також переміщують компоненти з одного літака в інший.

Нагадаємо також, що Росія через санкції змушена ремонтувати свої літаки в Ірані. Також раніше повідомлялося, що російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини.

У квітні минулого року ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!