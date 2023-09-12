У Конгресі США вимагають розслідування зриву Маском української атаки на кораблі РФ біля Криму

Сенатор Елізабет Воррен вимагає розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні розширення дії приватної супутникової мережі Starlink для атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму, пише Bloomberg.

“Конгрес повинен розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером», — заявила демократка від Массачусетса в понеділок у Капітолії.

Очікується, що Маск, головний виконавчий директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті з сенаторами в Капітолії в середу.

Уоррен, член Комітету зі збройних сил, сказала, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони розглянуло свої договірні відносини з компанією.

Голова Комітету зі збройних сил Джек Рід, демократ від Род-Айленда, також сказав, що він стурбований цією проблемою, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, а президенти вирішували, що з ними робити.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни, коли SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для запусків національної безпеки, «але він не може бути останнім словом, коли йдеться про національну безпеку», — сказав він про Маска.

Міністерство оборони не відразу відповіло на запит про коментар у понеділок увечері.

Нагадаємо, Маск підтвердив, що SpaceX зірвала українську спецоперацію в Криму. SpaceX не активувала Starlink у регіоні на запит української влади.

Зі свого боку, українська розвідка повідомила, що інформацію про відключення Starlink під час української атаки у районі тимчасово окупованого Криму потрібно перевіряти. Можливо, буде створена група, яка вивчатиме це питання.