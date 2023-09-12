Взяття під контроль "вишок Бойка" дозволяє залишити ворога без інформації та планування в акваторії Чорного моря, – речник ВМС

РФ використовувала газовидобувні платформи, відомі як "вишки Бойка", для відстежування обстановки в Чорному морі. Після операції з повернення їх під контроль вона втратила таку можливість, заявив у коментарі "Суспільному" речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Він вважає, що звільнення "вишок" має велике значення для країни загалом і зокрема для Одеської області. Це дає можливість оборонцям покращити систему охорони узбережжя.

"Як ви бачили відео ГУР, вони демонтували обладнання, яке росіяни використовували для того, щоб відстежувати надводну обстановку в акваторії Чорного моря, до речі, в нашій акваторії. Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу. Це безпекове питання", – сказав Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що говорити про повний контроль над акваторією можна буде лише тоді, коли Україна матиме перевагу в повітрі. Поки що ВМС контролюють безпеку в Чорному морі.

"Повернення повного контролю над цією акваторією, ми кажемо про 25 тисяч квадратних кілометрів, відбудеться тоді, коли ми зможемо повноцінно панувати у повітрі. Сподіваємось, що цю проблему нам допоможе вирішити наявність нових зразків озброєння, на кшталт F-16, які зможуть забезпечити безпеку у повітрі над всією акваторією", – заявив він.

Бурові газовидобувні платформи неподалік берегів Криму в Чорному морі названі "вишками Бойка" через тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка. Закупівля цих вишок була скандальною через можливе порушення законів та привласнення державних коштів. Після окупації Криму вишки були захоплені Росією та використовувалися ними у військових цілях.

В середині серпня 2023 року поблизу бурових платформ відбулось бойове зіткнення між українськими військовими на чотирьох катерах та російським винищувачем Су-30. Інцидент був знятий з певної відстані з українського БпЛА. Російський літак невдало намагався уразити українські катери з гарматного та ракетного озброєння, та ці спроби були припинені пострілом ПЗРК, внаслідок якого літак зазнав ушкодження.

27 серпня британське Міноборони повідомило, що Україна і ворог ведуть боротьбу за "вишки Бойка". Ці платформи можуть використовуватися кя посадкові майданчики для гелікоптерів.

11 вересня гурт заявило про взяття вишок під контроль. Під час проведення операції спецпризначенці захопили цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.