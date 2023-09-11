Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони.

Згідно з повідомленням, Росія окупувала вишки у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", – йдеться у повідомленні.

Під час проведення операції спецпризначенці захопили цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Унаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Вишки Бойка – бурові газовидобувні платформи В312 – "Петро Годованець" (побудована в 2010 році) та В319 – "Україна" (побудована в 2012-му) біля берегів Криму в Чорному морі. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком. Було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 27 серпня британська розвідка повідомила, що між українськими і російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".

У зведенні зазначалося, що платформи не тільки "контролюють цінні вуглеводневі ресурси" але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії".