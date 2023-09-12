Bihus: фірми Медведчука недоарештували, і їх перереєстрували на третіх власників

Частину активів підозрюваного в державній зраді екснардепа Віктора Медведчука так і не арештували. Правоохоронці "не дійшли" до державних реєстраторів і не довели справу до кінця, тож активи на мільйони доларів перереєстрували на третіх осіб, йдеться у розслідуванні Bihus info.

Арешти майна родини Медведчука почалися в квітні 2022. Слідчі дії забезпечували СБУ та Державне бюро розслідувань, а самі арешти накладав Личаківський суд Львова.

У липні 2022 до переліку арештованих потрапили три компанії: "Академ-Клуб", "Орєст" та "Оскорки-7". В усіх трьох ДБР та львівський суд знайшли повʼязані з Медведчуком і його жінкою частки. Суд підтвердив, що корпоративні права цих компаній мають бути під арештом. Але фактично арешту так і не відбулося.

Основний актив цих фірм – довгострокові договори оренди на величезні земельні ділянки – більше 40 га – на березі Дніпра, на Осокорках.

Компанії за період існування змінили велику кількість власників. У 2019 в усі три фірми зайшла кіпрська структура, формально записана на угорця з іменем Олександр Кісєль.

"Чутки, які зазвичай розходяться дещо швидше, ніж реальний фактаж, ще тоді вказували, що Кісєль – це проксі екснардепа Тараса Козака, соратника Віктора Медведчука, якого насправді було б правильніше називати його гаманцем чи, зважаючи на кількість активів, банківським сховком", – зазначили журналісти.

"Академ-Клуб" він ділив із ще однією кіпрською структурою, повʼязаною з однопартійцем Медведчука Столаром.

В "Осокорках-сім" партнерами медведчуківців були Валерій Міщенко та брат екснардепа Олександр Констянтиновський. Так само і в "Орєсті". Із таким складом фірми потрапили під арешт влітку 2022, а вже восени власники фірм змінилися, і мінялися вони неодноразово.

Кіпрську структуру Медведчука, через яку компанії потрапили під арешт, усунули.

"Місце компанії кума Путіна зайняв Олександр Білявський з Херсонщини. Так, на той момент вже окупованої росіянами. Сторінки Олександра в соцмережах доволі сильно натякають на те, що купити частки вартістю в півтори сотні мільйонів гривень він не міг", – зазначили в розслідуванні.

Через два місяці у фірмах знову змінилися власники. З "Академ-клубу" викинули не лише Олександра з часткою Медведчука, а і повʼязану зі Столаром структуру. Новим власником став Петра Тограмаджан із Болгарії (має кримінальне минуле). В "Осокорках-7" частку Олександра з Херсонської області забрав Вадим Іванов із Риги. Частки Міщенка і Констянтиновського при цьому лишилися.

В "Оресті" зміни відбулися вже 2023: Міщенко переписав фірму на себе.

"Нагадую, що відповідно до судових ухвал контори мали б бути під арештом, отже змінюватися власники не могли, та вони змінювалися", – зазначив журналіст.

Олександр Білявський судився за свої частки. Його представляв адвокат, який раніше працював із партнеркою Столара Владою Молчановою. Скарги і суди не допомгли Білявському повернутися в фірми. Журналісти припустили, що оточення Столара, ймовірно, намагалося переписати частку Медведчука на себе, але не змогло.

Всі реєстраційні дії по всіх трьох компаніях виконувала одна київська нотаріус. Тобто Іванов з Риги, Тограмаджан із Болгарії і Міщенко з Києва одночасно вирішили скористатися послугами одного нотаріуса.

Валерій Міщенко значиться власником або співвласником 15 різних компаній. Фірми дуже різні: від будівництва до мистецтва. Бізнесмен у розмові з журналістами не спростував, що причетний до маніпуляцій із компаніями Медведчука.

У розслідуванні зазначили, що сам Міщенко навряд міг перемогти Столара в протистоянні за ці три компанії. Одна з компаній Міщенка зареєстрована на Антоновича, 131, де прописані підрозділи компанії "Укрбуд", повʼязаної з нинішнім заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. Татаров раніше завідував юридичними справа цієї будівельної компанії.

Після того, як Максим Микитась опинився в СІЗО, на Антоновича, 131 зареєстрували нову фірму, на яку одразу "повісили" нерухомість на околиці Києва, як до цього належала Укрбуду. Микитась тоді назвав це крадіжкою. Співвласниками фірми стали тесть Татарова і жінка з Донецької області, партнерка в бізнесі Валерія Міщенка, Людмила Міщенко.

Людмила Міщенка – теща Саркіза Саркісяна, який є товаришем Олега Татарова.

"Тобто партнеркою Валерія Міщенка, який зараз долучився до переписування часток Медведчука в низці арештованих компаній, була людина з оточення Олега Татарова", – зазначили в розслідуванні.

За даними журналістів, ділянки на Осокорках скоро можуть почати забудовувати. Генпідрядник – тернопільська компанія "Креатор-буд". Один із їхніх київських проєктів – ЖК "Вернадський", який планують зводити на виведених ділянках із "Укрбуд" тестем Татарова і партнеркою Міщенка будівлі. Фірма будівлі вивела і продала іншій компанії, як оформила оренду і замовила будівництво ЖК. У цій іншій компанії – ще одна бізнес-партнерка Міщенка.

"Татаров має звʼязки з керівництвом ДБР. Доволі сильні, і це здається аксіома", – йдеться у розслідуванні.

Татаров сам фігурує в справі про розкрадання 18 млн гривень на будівництві квартир для військових. У грудні 2022 справу передали до суду.