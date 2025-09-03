Слідство.Інфо: дружина Медведчука Марченко покинула Україну перед вторгненням у супроводі агента СБУ

Один із охоронців Марченко до 2024 року отримував зарплату у спецслужбі.

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі агента СБУ, повідомляє «Слідство.Інфо».

Журналісти встановили особи охоронців, які супроводжували Марченко під час виїзду з України. Серед них — Валерій Туз, який, за даними джерел у податковій, ніколи офіційно не працював у фірмі «Шторм» чи інших компаніях, пов’язаних із Медведчуком. Натомість із кінця 2022 року по другий квартал 2024-го він отримував зарплату від Служби безпеки України.

Джерело у правоохоронних органах підтвердило, що Туз був «подвійним агентом» та допоміг затримати Медведчука, коли той намагався втекти 27 лютого 2022 року. Після цього він певний час працював у СБУ, а згодом співпрацю з ним припинили.

У самій СБУ журналістам відповіли лише, що «зазначена вами особа не є співробітником СБУ».

Інший охоронець, який супроводжував Марченко, Віталій Д., відмовився надавати інформацію, зіславшись на державну таємницю.

СБУ оголосила підозру Оксані Марченко лише в лютому 2023 року. Провадження стосується фінансування російських силових структур, яке, за даними слідства, розпочалося у 2014-му. На питання журналістів, чому підозру оголосили так пізно, у СБУ відповіли, що до цього часу збирали докази.

Водночас у спецслужбі не надали прямої відповіді, чи знали про виїзд Марченко в супроводі агента. Сам Валерій Туз відмовився від коментарів і після першого дзвінка більше не виходив на зв’язок.