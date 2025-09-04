Цинічна брехня роспропаганди: РФ розганяє фейк про "знищення пункту запуску БпЛА ЗСУ" на Чернігівщині

Міноборони РФ вкотре виправдовує свої звірства і поширює фейк, що під ударом "Іскандера" нібито знищили техніку та підрозділи українських військових, які начебто готували запуск ударних безпілотників у Чернігівській області.

У Центрі протидії дезінформації заявляють — це чергова злочинна спроба ворога виправдати власний терор.

За повідомленням Чернігівської ОВА, удар було завдано по Киселівській громаді. Внаслідок атаки дві особи загинули та п’ятеро отримали поранення, всі вони — працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців".

"На відео, яке поширили самі росіяни, немає ні БпЛА, ні місць їхнього запуску, а також жодної військової техніки", — наголошують у ЦПД.