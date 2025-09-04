Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Цинічна брехня роспропаганди: РФ розганяє фейк про "знищення пункту запуску БпЛА ЗСУ" на Чернігівщині

Росія вкотре намагається виправдати свій терор.

Цинічна брехня роспропаганди: РФ розганяє фейк про "знищення пункту запуску БпЛА ЗСУ" на Чернігівщині
Фото: ЦПД

Міноборони РФ вкотре виправдовує свої звірства і поширює фейк, що під ударом "Іскандера" нібито знищили техніку та підрозділи українських військових, які начебто готували запуск ударних безпілотників у Чернігівській області.  

У Центрі протидії дезінформації заявляють — це чергова злочинна спроба ворога виправдати власний терор.

За повідомленням Чернігівської ОВА, удар було завдано по Киселівській громаді. Внаслідок атаки дві особи загинули та п’ятеро отримали поранення, всі вони — працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". 

"На відео, яке поширили самі росіяни, немає ні БпЛА, ні місць їхнього запуску, а також жодної військової техніки",  —  наголошують у ЦПД. 

  • Це не перша маніпулятивна заява Кремля під масованих ударів по цивільних в Україні. Щоразу росіяни роблять цинічні заяви та поширюють фейки про удари по начебто військових об'єктах в Україні.
