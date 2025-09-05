У Херсоні підліток підірвався на російській міні "пелюстка"

У Дніпровському районі Херсона на російській міні типу "пелюстка" підірвався 13-річний хлопець – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг", - ідеться в повідомленні.

Нині потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.