Освітня омбудсменка оприлюднила поради батькам щодо приватних електронних щоденників

Українські школярі
Фото: Фейсбук Оксена Лісового

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на платні електронні щоденники.

На своїй фейсбук-сторінці вона порадила батькам не платити. Також Лещик зазначила, що оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.  

«Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання - чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати  це питання», - додала омбудсменка.

Вона зазначила що громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов. Також Лещик порадила батькам разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник – «Мрія».

  • Мрія – це ініціатива Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
  • Бета-тест "Мрії" розпочався на початку літа минулого року. Під'єднати школу до "Мрії" можна за посиланням.
  • До "Мрії" наразі долучилися понад 2000 шкіл із 24 областей України.
