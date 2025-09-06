Освітня омбудсменка оприлюднила поради батькам щодо приватних електронних щоденників

Освітня омбудсменка Надія Лещик відреагувала на платні електронні щоденники.

На своїй фейсбук-сторінці вона порадила батькам не платити. Також Лещик зазначила, що оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.

«Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання - чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати це питання», - додала омбудсменка.

Вона зазначила що громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов. Також Лещик порадила батькам разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник – «Мрія».