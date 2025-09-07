Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Росія вдосконалює ракетне озброєння і БпЛА для продовження комбінованих ударів по Україні

Ворог вдосконалює системи навігації і управління для подолання української системи радіоелектронної боротьби.

ГУР: Росія вдосконалює ракетне озброєння і БпЛА для продовження комбінованих ударів по Україні
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк

Росія удосконалює ракетне озброєння, БПЛА, системи навігації і управління для подолання української системи РЕБ для комбінованих ударів по Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми реально бачимо модернізацію, вдосконалення ракетного озброєння, безпілотних літальних систем Російською Федерацією за результатами нанесення ударів по нашій країні, насамперед по цивільній інфраструктурі та наших підприємствах. По-перше, у будь-якому випадку удари будуть комбіновані, які включатимуть БПЛА різних типів, в тому числі так звані хибні цілі, крилаті ракети різного типу базування — морського "Калібр", повітряного — Х-101, Х-32, і наземного — "Іскандер". Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату ракету. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики по нанесенню ударів. Друге — це застосування модернізованого озброєння", — сказав Скібіцький.

За його словами, тактика застосування "Шахедів" від початку війни кардинально змінилась. Якщо раніше вони прямолінійно летіли на ціль, то зараз можуть кружляти довкола Києва кілька годин, змінювати висоту.

Крім того, модернізацію проходять і ракети. Так, крилата ракета Х-101 на сьогодні має нові елементи — це засоби радіоелектронної боротьби, подвійну бойову частину. Також ворог вдосконалює системи навігації і управління для подолання української системи радіоелектронної боротьби.

"Тобто, іде еволюція, триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження. Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, це буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була восьмиканальна, 12-ти, зараз 16-ти, а в перспективі вже 32-канальна, що дозволить долати систему радіоелектронної боротьби. Тобто, цей процес у ворога буде безперервний — вдосконалення, підвищення ефективності нанесення ударів за рахунок в точності тощо. І відповідно наше завдання – ефективно протидіяти цьому", — зазначив Скібіцький.
