Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США: “Жахливо”

Дівчина загинула від ножових поранень 22 cерпня в американському місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). 

Ірина Заруцька
Фото: gofundme
Ірина Заруцька

Президент США Дональд Трамп засудив убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка втекла від війни у Сполучені Штати, повідомляють Fox News.

BBC зазначає, що дівчину вбили в американському місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). За даними медіа, 34-річного нападника затримали, його мотиви невідомі.

Журналіст запитав Трампа: “Ірину Заруцьку багаторазово поранили ножем у метро Шарлотта. Ви бачили це відео і чи маєте якусь реакцію?”.

Трамп запитав, де це сталося і потім прокоментував: “Жахливо”. Журналіст відповів йому, що подія сталася у серпні, а моторошне відео з’явилося тільки тепер.

Президент пообіцяв дізнатися про все наступного дня.

Більше про вбивство 

Департамент поліції міста Шарлотт-Мекленбург повідомив, що дівчина загинула на місці від ножових поранень 22 cерпня.

34-річного Декарлоса Брауна-молодшого визначили як підозрюваного та доставили до місцевої лікарні з травмами, що не загрожують життю. За словами поліції, з того часу його заарештували та звинуватили у вбивстві першого ступеня.

Згідно з судовими протоколами, отриманими виданням The Post, Брауна з 2011 року кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.

За даними WSOC-TV, він є бездомним і відбув п'ять років ув'язнення за пограбування зі звинуваченням у застосуванні смертельної зброї.

Ймовірний вбивця, однак, наразі має незакриті звинувачення за нецільове використання системи 911. У січні цього року після перевірки поліцією його добробуту у нього "виявили тривожні думки".

Браун розповів правоохоронцям, що, на його думку, хтось начебто дав йому "штучний" матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і розмовляє, йдеться в судовому документі, отриманому газетою Charlotte Observer.

Поки що незрозуміло, що призвело до вбивства Ірини Заруцької, чи були Заруцька та Браун знайомі.

Відомо, що Ірина Заруцька з 2023 до 2025 року навчалася у Громадському коледжі Роуен-Кабаррус. Після трагедії цей навчальний заклад написав про студентку "Ми були вбиті горем, дізнавшись про смерть однієї з наших колишніх студенток, Ірини Заруцької, чиє життя обірвалося в цій трагічній події".

Візажистка Уляна Козловська у своїх соцмережах написала про те, що працювала з Іриною Заруцькою як із моделлю. Вона також зазначила, що дівчина була "прекрасною людиною, талановитою художницею, яка тікала від війни в Україні".

Після смерті дівчини на сайті GoFundMe з'явився збір для її тітки на суму 20 тисяч доларів.
