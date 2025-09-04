Ворог атакував місію з розмінування в Чернігівській громаді. Є загиблі і поранені

За попередніми даними МВА, в Чернігівській громаді атаковано місце біля блокпосту на в'їзді в Новоселівку.

Російська армія вдень 4 вересня атакувала ракетами Чернігівську громаду і місто Суми. Там лунали вибухи, передають кореспонденти Суспільного.

За інформацією голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, удар припав на місце біля блокпосту в селі Новоселівка. Росіяни вдарили по гуманітарній місії з розмінування.

За оновленими даними, загинули двоє людей, ще троє поранені.

В ОВА повідомили, що удару завдали по фахівцях "Данська рада у справах біженців".

Крім того, Сумську громаду росіяни атакували дронами. Пошкоджена енергетика, поранено цивільного.



