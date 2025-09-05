​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині рятувальники знешкодили уламки ракети з бойовою частиною

Уламки виявили у полі в Білоцерківському районі.

У Київській області рятувальники знешкодили уламки ракети з бойовою частиною.

Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що у полі в Білоцерківському районі виявили уламки російської ракети. 

Офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади під час обстеження встановив, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 та зафіксував наявність бойової частини.

Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.

“Закликаємо кожного бути уважним та обережним. У разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється торкатися їх або переміщати. Про небезпечні знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 або 102”, ‒ йдеться у пресрелізі.
﻿
